美國聯準會（Fed）鴿轉鷹，美元應聲上彈，美股主要指數全面下跌，但台股卻是開低走高逆轉收紅，且外資賣超力道縮小，新台幣震盪走貶，終場收在27.765元1美元的近三周新低，貶值7.4分，已連續三個交易日收低，總成交量16.595億美元。

外匯交易員指出，Fed利率決策會議結論，維持基準利率趨近於零不變，每月續購債1,200億美元，符合市場預期，且在「進一步的重大進展」之前，不會調整貨幣政策。但同時也提出升息進程的指標，逾半數官員認為2023年底前升息2碼（0.5個百分點）。市場解讀，態度已由鴿轉鷹，激勵國際美元指數一舉衝破91，主要亞幣紛紛回跌，新台幣也開低跟貶，回到27.7元價位。

外匯交易員認為，Fed鴿變鷹，美股主要指數紛紛中箭下挫，台股開盤重跌逾150點，但低接買盤進場後，尾盤急拉後逆轉上漲82點至17,390點，外資在台股賣超減至二位數僅新台幣68億元，並無大肆撤離的打算，仍看好台股後市，延續換股操作，也緩和新台幣貶勢。尤其出口商看到27.7元價位，樂得順勢進場拋匯，更使新台幣跌幅收斂。

本土疫情三級警戒雖延續，但已略趨守穩。外匯交易員強調，隨疫苗陸續取得並加速接種，全面封鎖的危機可望免除，對經濟的衝擊大減，經濟成長樂觀，央行延續寬鬆基調，外資大逃殺機率低，新台幣短線應仍維持區間整理格局居多，不易出現暴跌或強漲。