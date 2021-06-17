今7架共機侵擾西南空域 19:502021/06/17 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲7戰機。空軍提供 空軍今天發布共機動態，7架共機包括1架運8遠干機、2架殲16、4架殲7侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 金山1家7口染疫 500人廣篩又2女確診 仁波切贈移民署測溫消毒一體機 盼防疫更周全 #共機 #侵擾 #空軍 #西南空域 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 妻與小王摟腰共撐一傘 判賠15萬 04:102021/06/17 社會新聞 為第一線移民署加油 仁波切捐贈150台消毒機 15:182021/06/17 社會 美濱核電廠逾40年3號機23日重啟 日本311後首例 18:282021/06/17 國際 死亡人數再往上增19人 本土175人確診 新竹長照機構爆群聚 13:332021/06/17 生活 搶歐洲解封商機 工具機業 爭取優先打疫苗 04:102021/06/17 財經要聞 中市4人打疫苗後過世 盧秀燕：不應讓民眾自行評估 16:392021/06/17 政治 萬劑莫德納明配送 國境防疫第一線人員今施打AZ 15:512021/06/17 生活 宏碁推出桌機方案萬元有找 04:102021/06/17 時尚消費 東奧期間若疫情擴大 日大臣：仍應發布緊急事態 15:482021/06/17 國際 iPhone＋5G機助攻 我國Q1智慧機進貨量 轉正成長 04:102021/06/17 產業．科技 機師接種免隔離 阿中暫不考慮 04:102021/06/17 焦點要聞 政治熱門新聞 侯友宜要蔡英文約束綠營 沈富雄一句重話出口 - 政治 628台灣會解封嗎？最新民調竟一面倒 - 政治 媒體人痛批蔡政府後 郭正亮吐6字 朱學恒嚇壞 - 政治 郭台銘深夜發聲明有玄機？黃暐瀚曝背後用意：掀了一張底牌 - 政治 網友稱不相信國民黨民調 林濁水竟回這一句 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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