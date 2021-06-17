殲7戰機。空軍提供
殲7戰機。空軍提供

空軍今天發布共機動態，7架共機包括1架運8遠干機、2架殲16、4架殲7侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

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