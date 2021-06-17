三級警戒延長至6/28，華泰飯店擴大搶宅食經濟商機，旗下餐飲品牌驢子餐廳、九華樓 分別推出各式外帶美食優惠，招牌「驢子四人分享餐」、「烤鴨四人分享餐」外帶自取價下殺4折起，皆只要1,980元。同時自6月18日～6月30日，推出限時13天加碼活動，凡訂購驢子四人分享餐，前菜「香料軟絲」免費升級價值900元的「香料烤全雞」，每日限量80份。如訂購烤鴨四人分享餐，沙拉免費升級為價值900元「鎮江醋排骨」；只要電話預訂，免下車即可取餐。 除了台北市外，位在桃園華泰名品城、龜山環球購物中心A8的華漾 DIM SUM 外帶消費滿千元即享5折優惠，港式點心銅板價，且全面皆享「亞洲萬里通」里數累。

驢子餐廳招牌「驢子四人分享餐」原價4,920元，下殺至4折，外帶自取只要1,980元！包含「凱薩沙拉」、「主廚特製例湯」、「香料軟絲」及超大份量的「特製香料厚切美國肋眼牛排 20oz」、「野菇奶油斜管麵」、「鮮奶油波士頓派」等多樣料理。為回饋廣大居家防疫消費族群，6月18日～6月30日，驢子餐廳推出限時13天加碼活動，凡訂購驢子四人分享餐，「香料軟絲」免費升級價值900元的「香料烤全雞」，每日限量80份。

華泰飯店九華樓 「烤鴨四人分享餐」外帶自取價只要1,980元 (原價3,600元)， 包含清爽開胃的「泰式涼拌沙拉集」、「荸薺鴨鬆蘿蔓葉」、鹹香夠味的「醬爆豆腐杏鮑菇」、香濃綿密的「慢火陳皮鴨骨粥」，以及金字招牌-「華泰麥餅片皮鴨」、「明爐烤鴨斬件盤」。6月18日～6月30日加碼活動期間，訂購「烤鴨四人分享餐」可享「泰式涼拌沙拉集」免費升級為價值900元「鎮江醋排骨」（大份）。此外，「一鴨三吃」外帶自取6折價，只要1,580元（原價2,580元），共含「華泰片皮鴨」、「生菜炒鴨鬆」、「芥菜精燉鴨骨湯」或「慢火陳皮鴨骨粥」。

位於桃園華泰名品城、龜山環球購物中心A8內的「華漾 DIM SUM」，是華泰大飯店最新質感升級的餐飲品牌，港式點心料理以「現包現蒸」、「傳統道地」、「精緻質感」為訴求。自6月15日～6月30日，限時15天，消費滿千元即享5折優惠，港式點心只要銅板價，青埔、龜山、林口區的吃貨老饕絕不能錯過。

驢子餐廳、九華樓及華漾 DIM SUM 加碼推出各式當日現做冷藏商品，搶救煮飯煮到厭世的煮夫煮婦！只要放入滾水中，幾分鐘就能輕鬆享用！主打義大利料理的驢子餐廳，推出「牛筋肉醬波浪麵」180元、「野菇松露義大利餃」200元（每份8顆），當日自製現包，在家就能感受濃濃的義式美味。「牛筋肉醬波浪麵」以驢子餐廳內自家製麵機當日現做，波浪麵條Q彈有勁，搭配以牛筋、牛肉、各式蔬果等食材製成的牛肉醬，回購率百分百；「野菇松露義大利餃」為師傅當日手工現包，內含蝦仁、鴻喜美白菇、洋蔥，松露醬等餡料，香氣十足又可口，瞬間感受濃濃的義大利風情。

九華樓、華漾則同步推出「角瓜鮮蝦生水餃」每顆只要12元（每份10顆），超大顆的內餡包含澎湖角瓜、蝦仁，滾水後8分鐘撈起，薄薄的餃子皮透出蝦仁及角瓜的粉嫩色澤，濃郁香氣更讓人食指大動，美味一口接一口，瞬間讓廚房苦手、煮夫煮婦輕鬆把廚藝「餃正回歸」。