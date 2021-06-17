屏東市一名安養院82歲女性長者16日注射疫苗後，17日下午被發現口吐白沫，送醫急救仍不治。(翻攝潘孟安臉書)

全台高齡長者近期陸續施打疫苗，卻有多名長輩接種後過世。屏東市一名安養院82歲女性長者16日注射疫苗後，17日下午被發現口吐白沫，院方雖立即給予CPR並送醫急救，但到院前仍不治；縣府衛生局已先依疫苗接種後嚴重不良事件通報中央流行疫情指揮中心，待進一步釐清死因。

據了解，該名女性長者有失智、糖尿病等病史，16日上午由責任醫院進駐機構進行疫苗施打，個案接種後並沒有抱怨不舒服，17日早上工作人員為她量測體溫正常，但約莫上午10點左右發現她有痰音且呼吸短促，而協助給予抽痰後臥床休息，中午還可以自行由口進食。

至下午2點，工作人員協助她坐輪椅休息、喝水，而大約3點30分左右，工作人員發現她頭往後仰，口吐白沫，摸不到主動脈，立即給予CPR，並請救護車急送醫院，但到院前死亡。

台北市士林區昨有1名96歲老翁施打疫苗後猝死，北市府晚間指出，截至17日晚間18時，除了士林區案之外，另外還有1案，接種醫院已通報衛福部疾管署不良反應通報系統（VAERS），目前死因結果待相驗。

北市新增死者為中山區72歲婦人，有洗腎、心臟病等慢性病史，昨日婦人到診所施打AZ疫苗後，晚間出現咳嗽、發燒等症狀，經服用退燒藥後雖有減緩，但17日中午婦人與先生在家用餐時，突然感到喘不過氣來，送醫急救仍宣告不治。

警方調查，婦人及家屬均非防疫對象，通報中山區健康中心人員到場，已協助家屬通報疫苗施打反應不良案例，衛生局表示需報請刑事相驗，警方目前已將死者移至二殯安置，待明日報請檢方刑事相驗。