小栗旬、渡邊直美等人主演的《新解釋·三國志》爆笑逗趣。（車庫娛樂提供）

英倫男神班奈狄克康柏拜區主演的《鐵幕行動》，故事緊張刺激。（車庫娛樂提供）

線上影音平台GP＋回顧了疫情三級警戒期間觀影排名，前三名分別是《新解釋·三國志》、《唐人街探案3》以及《鐵幕行動》，而今年最受歡迎的日本動畫《STAND BY ME 哆啦A夢2》，也將在6月18日於GP＋獨家首播。

《STAND BY ME 哆啦A夢2》故事接續前作，某日突然想起幼稚園時過世的奶奶而傷心不已的大雄，搭乘時光機回到過去，只為了偷偷再見奶奶一面。就在奶奶「希望見到大雄老婆」的願望下，一個連接「過去」、「現在」與「未來」的故事就此展開。

GP＋整理出《STAND BY ME 哆啦A夢2》五大必看重點，包含大雄與奶奶的親情感人令人動容，看完必哭；科技感升級，現在大雄、過去大雄與未來大雄的瘋狂時光旅行；大雄「軟爛」的個性，意外成了電影最熱烈討論話題；日本當紅演員菅田將暉深情獻唱，超洗腦的電影主題曲「虹」；以及青年版大雄請來人氣演員妻夫木聰配音。

再次演繹青年大雄的妻夫木聰曾表示：「大雄就算長大成人，依舊是個不可靠、迷糊又粗心的男人，但從內心到外在都相當溫柔，他的溫柔或許是遺傳自奶奶吧。奶奶對於大雄無償的愛，以及大雄不認輸又替人著想的心，必定能觸動人心。」

因應防疫期間，學生停課，改為在家學習，以及迎接暑假的來臨，GP＋成為媽媽們最佳後援，推出「防疫哄小孩專區」兼顧大人、小孩需求，包含《電影哆啦A夢：大雄的新恐龍》、《電影哆啦A夢：大雄的月球探測記》，而印度神劇《我和我的冠軍女兒》至今都還是各校園、教育片單首選，另外，還有吉卜力班底製作的《瑪莉與魔女之花》等親子闔家觀賞好片。