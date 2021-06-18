全國三級警戒持續至6月底，50％新人直接決定取消不辦婚宴，君品酒店於台灣首創客製化「線上宴會」一條龍式服務，主攻疫情下想辦理宴會的消費群，都可透過線上五感客製化服務，將宴會規劃與外賣美食結合，讓疫情之下想辦婚宴、社團聚會、派對、各式宴會的客群，能夠輕鬆用數位化的方式辦理，在全球性疫情的影響下試圖開展全新商業模式，同時也考驗飯店業的服務彈性與反應能力。

以辦理線上婚宴來看，君品酒店攜手婚禮顧問公司「成家」全程確認宴會進度，以專業團隊隨時掌控直播與個別通知宴會時的橋段，並用Dress Code、視訊背景、線上互動遊戲、如抽籤、猜歌、時事話題等製造宴會時的相聚感與儀式感，讓這段期間久未相聚的親朋好友們能夠線上相見。外送至府的除了料理菜色跟餐具之外，還可安排驚喜的婚禮小物如客製化玫瑰花或雪茄的造型甜點，為參與線上婚宴賓客增添實質樂趣。

流程安排也將走入會場、致詞、換裝、切蛋糕或敬酒等橋段，結合播放成長影片、安排拜別父母的流程，所有婚禮服務100％將全數轉為數位化服務，周邊的喜餅可以採用宅配到府的方式、結婚禮金也採以線上支付刷卡給新人。君品酒店推出三款線上宴會包套服務，最低人數自2人起，相較於一般婚禮，線上版婚宴的價格也將有效節省預算，因為少了婚禮紀錄費、婚紗攝影費、佈置費、場地費用等，初估總辦理費用最多能省到75％。

雲品國際總經理丁原偉表示，因為疫情的關係，有超過50％的宴會、工商活動、婚宴、文定儀式都直接取消，今年的實體宴會應該是回不來了！除了等疫情後實體宴會的復甦，業者更必須力求轉型，將星級餐飲和服務送到顧客家裡去，搶攻微型多地外燴新型態，同時規劃服務線上化，依照聚會主辦人的需求100％客製化內容，直到今日，宴會才是真正100％的客製化。

君品酒店所推出的線上宴會，構想來自去年一對雙方主婚人都不能抵達飯店現場的新人為靈感，因疫情在國外的家長不能抵達婚禮現場，是以預錄影片的方式進行，拜別父母之際雖然仍舊感人肺腑，但總缺少了一點互動與臨場感，故若以線上舉行的方式，加上以五感體驗為設計概念，將提供給消費者滿滿儀式感的到府宴會服務，從餐盤、餐具、口布、水杯、酒杯都將隨餐附贈，在料理上的選擇，則選用比較有趣的食物搭配，讓整個線上宴會有更多的互動與故事可以繼續書寫下去。