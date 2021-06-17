台灣指數公司17日公布「台灣指數公司特選上櫃ESG成長報酬指數」2021年成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自6月17日盤後生效。

成分股納入中美晶、環球晶、大江等3檔，成分股刪除精材、日盛金、頎邦等3檔。