全台高齡長者近期陸續施打疫苗，卻有多名長輩接種後過世，台北市士林區昨有1名96歲老翁施打疫苗後猝死，北市府晚間指出，截至17日晚間18時，除了士林區案之外，另外還有1案，接種醫院已通報衛福部疾管署不良反應通報系統（VAERS），目前死因結果待相驗。

新北再添2死 長照機構2長者接種後死亡 不適症狀曝光
老翁施打疫苗後無不適猝死 高雄接種站今施打人數驟降
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