全台高齡長者近期陸續施打疫苗，卻有多名長輩接種後過世，台北市士林區昨有1名96歲老翁施打疫苗後猝死，北市府晚間指出，截至17日晚間18時，除了士林區案之外，另外還有1案，接種醫院已通報衛福部疾管署不良反應通報系統（VAERS），目前死因結果待相驗。