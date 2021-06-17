北市再有1長者接種疫苗後猝死 院方緊急通報衛福部 20:022021/06/17 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台75歲以上長者近期陸續施打疫苗。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台高齡長者近期陸續施打疫苗，卻有多名長輩接種後過世，台北市士林區昨有1名96歲老翁施打疫苗後猝死，北市府晚間指出，截至17日晚間18時，除了士林區案之外，另外還有1案，接種醫院已通報衛福部疾管署不良反應通報系統（VAERS），目前死因結果待相驗。 新北再添2死 長照機構2長者接種後死亡 不適症狀曝光 老翁施打疫苗後無不適猝死 高雄接種站今施打人數驟降 #台灣 #新冠肺炎 #施打疫苗 #長者 #台北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打完疫苗猝死頻傳 長輩遺失接種通知單急喊：不用補了 14:532021/06/17 生活 AZ疫苗開打2天已13人猝死 陳時中：「利大於弊」還是建議施打 10:342021/06/17 政治 全台接種疫苗後猝死案例頻傳 高大成列遺體表徵：關鍵看這 17:412021/06/17 生活 再傳死訊 中壢90歲老翁昨接種疫苗後返家昏倒不治 14:472021/06/17 生活 長者接種年齡下修 桃園79歲就可打 04:102021/06/17 焦點要聞 全台13名長者猝逝 北市疫苗預約人次未減 半天就有2萬多人報名 13:562021/06/17 生活 全台傳多起打AZ疫苗後猝死 台南未現緩打潮 16:082021/06/17 生活 長者接種AZ猝逝 羅一鈞：別未釐清因果就卻步 14:452021/06/17 生活 聽聞全台13人打AZ猝死嚇壞 89歲翁：不打了 14:162021/06/17 生活 宜蘭長者接種疫苗狀況踴躍 民眾：沒有什麼好怕的 17:192021/06/17 生活 施打AZ疫苗太過緊張 山區居民以禱告放鬆心情 17:532021/06/17 生活 生活熱門新聞 北農員工確診引發網友疑慮 全聯澄清並無直接接觸 - 生活 桃園7確診 足跡包含小北百貨、大樹藥局、青果市場 - 生活 周四起3天雨越來越大 下波鋒面這天報到 恐有致災豪雨 - 生活 全台接種疫苗後猝死案例頻傳 高大成列遺體表徵：關鍵看這 - 生活 接種疫苗死亡案例頻傳 蘇益仁：陳時中只有一招才能止血 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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