擴大搶攻餐飲外送商機，台北福華大飯店17日宣布推出「HTS福華快熱送」，飯店自組專職外送車隊，由餐點製作到取餐送餐提供一條龍式服務，確保食品安全無虞。

台北福華大飯店將館內餐廳明星單點商品及3人、4人及6人分享餐同步開放線上訂購與外送到府服務，線上訂餐自取皆享88折優惠，滿1,500元大安區免運費，滿2,000元則台北市區3公里內免運費。即日起至6/30日於台北福華官網線上商城累計餐飲消費滿10,000元，即可憑滿額發票兌換台北福華雙人高級客房住宿券一張。

台北福華大飯店推出「HTS福華快熱送」，飯店專職外送車隊，每位外送員外出配送時全程均會配戴口罩、防噴沫護目面罩、衛生手套等防護措施，隨身攜帶酒精噴罐，並於送餐前後針對手部、保溫箱進行清潔消毒，讓外送美食更放心。

福華線上商城「美食不打烊」蒐羅館內餐廳經典熱門菜色，並分別推出了江浙菜、粵菜、台菜及西式餐點服務，提供彈性多樣的餐點選擇。消費者不用出門也能享用五星級菜色，把招牌菜色裝進外帶餐盒裡，主打「超高CP值」料理，吸引顧客外帶，包括蓬萊邨台菜餐廳，以精選顧客排行榜上最熱銷的22道台菜料理，可任選4道999元、6道1,499元或8道1,999元，隨您恣意選擇與搭配，在家就能享用一桌在地台式美味。

江南春推出「雙人合菜999元」、「小家庭合菜1,499元」、「經典江浙四人合菜2,499元」、「豪享烤鴨合菜2,999元」，現在通通吃得到。還有珍珠坊主廚精挑細選精緻粵菜港點27品九宮格港點餐盒只要799元，加質加項不加價，讓您吃飽喝足、大呼過癮。麗香苑則有「小資套餐399元」，主打義大利麵及經典三明治，搭配湯品及沙拉，另外「獨享套餐499元」可以吃到法式碳烤肋眼牛排及阿爾薩斯烤豬腳佐德式酸菜，若不敢吃牛或豬，還有香煎鱸魚及烤腿排可選擇，同樣搭配湯品及沙拉。