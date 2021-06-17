台灣受疫情影響，全國仍處於三級警戒，而藝人們大多也因無法工作，只能宅在家，有的開直播和粉絲互動，也有人會翻出各種回憶和大家分享；女星徐若瑄聊到近期恰逢畢業季，她也曬出一張國小畢業照，黑白畫面難掩她天生麗質的美貌，她還透露當時有同學因為她的本名叫她「洗手間」，網友一看笑歪。

每年5、6月是學生的畢業季，但今年礙於疫情，許多學校都無法舉行畢業典禮，成了不少學子的遺憾；徐若瑄今（17）日下午應景地在IG曬出一張黑白舊照，提到這是她就讀台中健行國小的畢業紀念照，也想起許多國小的有趣回憶。

恰逢畢業季，徐若瑄在IG分享國小畢業照。(圖/ 摘自徐若瑄IG)

徐若瑄國小時留著一頭及肩短髮，看起來像個小男生，但一雙明亮大眼睛，和高挺的鼻子，羞澀地抿起嘴唇，微微一笑地望向鏡頭，美人胚子的外貌根本藏不住；她自己也透露，「這種髮型，當時怎麼還會有人暗戀我？一定是看到我美麗的內在了」。

而有趣的是，畢業照下方出現的是徐若瑄的本名「徐淑娟」，她也分享因為這個名字，小時候在同學間的綽號叫「洗手間」，拍照的時候還被問，「洗手間是幹麼拍照要抿嘴文啊！是在害羞什麼啦！？」；另外她也依稀記得，以前畢業紀念冊上，最常出現的字句不外乎是「勿忘我」、「一帆風順」、「心心相印」等等。