美國聯準會（Fed）台北時間17日凌晨公布最新貨幣決策，利率與購債雖維持現狀，但大幅調高通膨與經濟預期。Fed官員因而暗示升息時程將提前到2023年，並透露內部已有縮減量化寬鬆（QE）的討論，美元應聲衝上逾2個月來新高。

美元繼周三創2020年3月來最大單日升幅，周四受Fed聲明預告可能提前升息的激勵續強。美元指數17日漲0.5％來到91.825點，觸抵4月13日來最高點。

一如預期，聯邦公開市場委員會（FOMC）決策委員，無異議讓短期利率續留在近乎零的歷史低檔，但貨幣立場似乎有轉鷹跡象，暗示最快2023年就會升息，而非3月時強調的至少要等到2024年。

Fed最新利率點陣圖顯示，18位決策官員中13位預期，2023年底之前至少升息1次；11位官員預測2023年將升息2次，每次升1碼；有7位官員甚至認為明年就會升息。

Fed雖未明示何時著手縮減每月1,200億美元的購債計畫，但主席鮑爾在聲明發布後的記者會上坦承，Fed官員本次集會有討論到縮減QE的議題。

Fed的最新政策聲明，捨棄公衛危機「持續給經濟帶來壓力」的長期措辭，改稱在疫苗接種運動的影響下，疫情的衝擊可望「持續遞減」。

Fed同時調升通膨與經濟展望，將通膨率預估上調到3.4％，與3月的估值2.4％相比足足提高1個百分點，上周甫公布美國5月消費者物價指數（CPI）年增幅創近13年新高。但Fed的會後聲明仍強調，目前的通膨壓力只是暫時性。

Fed官員將美國今年經濟成長率預估，由前估值6.5％調高到7％；今年底前失業率預估維持在4.5％。

投資管理機構Federated Hermes首席股市策略師奧蘭多（Phil Orlando）指出，Fed政策聲明口吻改變並更新預測，對市場來說是個警訊，預告央行可能對通膨升溫有所回應。