台北文華東方酒店為向醫護人員表達支持和誠摯的謝意，酒店的廚藝團隊準備了100個特製的關懷餐盒，贈送給收治新冠肺炎患者的專責醫院，為勇敢且辛苦的醫護人員加油打氣。

台北文華東方酒店的廚藝團隊精心準備的關懷餐盒，是文華東方酒店最知名經典的招牌海南雞飯與明火雞湯，希望能向辛苦的抗疫英雄致敬，為他們補充精力，也謝謝他們的付出與辛勞。這一百份的關懷餐盒由酒店行銷公關部總監李佳燕與餐飲部總監馬里奧（Mario Cittadini）於6月17日親自送至台北市收治新冠肺炎患者的專責醫院，傳遞溫暖正能量以及滿滿的關懷，給負責專責病房及站在防疫前線的醫護人員。

台止北文華東方酒店總經理貝理卡（Karan Berry）表示，文華東方酒店集團致力於企業回饋貢獻社會之願景，實踐企業社會責任與使命。為最前線的醫護人員準備並遞送這些「關懷餐盒」，感謝他們全力抗疫的辛苦付出，傳達了飯店全體同仁的無限感激及支持，謝謝他們保護我們的安全與健康。