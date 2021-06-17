洛克希德馬丁公司(Lockheed-Martin)的F-16，是當代最暢銷的戰機，現在又將增加一個使用國，那就是烏克蘭。烏克蘭計畫購買新式，或是堪用的二手戰機，來取代老化的前蘇聯時代戰機。對此洛馬表示，不管烏克蘭最終怎麼選擇，他們都建議升級到block70/72型的水準，也就是俗稱的F-16V。

防衛部落格報導，烏克蘭空軍目前的主力戰機，是前蘇聯時代留下的 Su-27「側衛」( Flanker )與MiG-29「支點」( Fulcrum)，雖然這兩型戰機性能不錯，使用國也多，但是烏克蘭多年以來，沒有為戰機進行升級，不管是機身壽限與性能已經落後了。

MiG-29是烏克蘭空軍現在的主力戰機之一。(圖/烏克蘭空軍)

烏克蘭空軍的Su-27。(圖/烏克蘭空軍)

並且，烏克蘭與俄羅斯的關係並不好，他們也不願意把戰機升級工作交給俄羅斯；烏克蘭打算改用西方國家的戰機，F-16就是主要的考慮機種，它是國際上最暢銷的戰機，價格相對便宜，即使是二手機也有足夠的後勤零件，並且也能升級到最佳狀態。

洛克希德馬丁就表示，他們建議烏克蘭可以購買最新的F-16C block70/72，要是選用其他國家的二手機也沒關係，能提供現代化升級改造。

F-16 是世界上最成功、經過實戰驗證的第4代戰機，迄今為止，已經生產了 4,588 架，雖然早期的A/B型已退役，但如今仍有 3,000 架 F-16 在25個國家服役。

早期的F-16是以純粹的空中優勢戰機，甚至沒有射距外空戰的設定，然而隨著1980年代後，新一代航空電子設備的快速發展，F-16這種小積體的戰機，也能安裝多功能射控雷達，再加上F-16本身的改裝潛力，到了F-16C/D之後，搖身一變成為樣樣精通的多功能戰機，舉凡空戰、攔截、對地攻擊、反水面、偵察都能勝任愉快，成為有史以來用途最廣泛的多用途戰鬥機之一。

F-16 Block 70/72安裝APG-83 主動電子掃描雷達AESA 、新式安全 現代化駕駛艙、先進武器、適形油箱、性能改進的發動機，以及12,000 小時的結構使用壽命。

值得強調的新設備是自動地面防撞系統(Auto GCAS)，它確保了飛行員遭遇G力昏迷空間迷向時，仍可安全回家。