今年65歲的阿吉仔，近年來演藝重心移往大陸，滄桑霸氣的歌聲，深受粉絲喜歡，卻因為疫情攪局，無法來往兩岸，工作幾乎都暫緩，已取消、延期海內外上百場演出，粗估損失上千萬元。

阿吉仔雖然工作已喊卡，收入減少很多，但前些年在大陸努力打拼、邀約不少，他表示現在與老婆生活過的省一點，日子都還過得去，「我們至少還能過2年」，加上他25歲兒子也獨立工作，一家人目前生活影響不大，他也沒想過去申請紓困，「名額留給其他更需要的人。」

阿吉仔出生就罹患小兒麻痺，不良於行，雖然年紀漸大，他身體仍維持不錯，每2個月都會定期去醫院檢查身體，無奈看到近年來身邊朋友一一離世，加上疫情肆虐全球，他坦言現在要對自己好一點，珍惜與朋友、家人相處的時光。

近日許多長者開始施打疫苗，阿吉仔直言近期不會想打疫苗，主因看到醫護相關人員很辛苦，他希望可以讓其他需要疫苗的人率先施打，他則是可等到台灣疫苗充足後，才會開始想打疫苗。

他盼等疫情解封，計畫帶著妻、兒赴大陸定居工作，除了歌唱事業，他也想嘗試開小吃店、創業等，認為大陸市場蓬勃及有很多好友這幾年都在大陸發展，還有許多挑戰機會。

他分享因為認識很多在社會基層工作的朋友、或是演藝圈的後輩們等，現今很多的人深受疫情打擊，生活陷入危機，他呼籲政府必須要有更多配套措施，不然基層人民生活仍過得很苦。

阿吉仔在圈內擁好人緣，好友長青驚傳16日逝世，阿吉仔感嘆他們都是住在台中好友，過去常會見面聊天，阿吉仔知道長青心臟不好，總是叮嚀長青要顧好身體，對於長青的離世，十分感傷，阿吉仔與身邊好友會主動聯繫長青的老婆，若後續需要幫助，好兄弟們會義不容辭伸出援手。