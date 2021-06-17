華新17日宣布，斥資18億元，總計買入東元股票59,335張東元股票，每股平均買入價格30.33元，加上年初換股8％股份，華新持有東元股份從停止過戶日9.7％增加至10.77％，成為第二大股東。新增1.07％股份，雖在今年東元股東會不具表決權，但華新法人一旦選上東元董事，可增加其在東元董事會的影響力。

華新、東元兩公司今年1月6日完成換股，華新持有東元股份8％、東元持華新6％。華新元月22日宣布，去年12月29日至今年12月28日，將斥資18億元買入東元股票，第一波，先斥資2.9億元，買入東元10,130張股票，持股8.473％，新增0.473％。

華新在東元股東會停止過戶截止日，持有東元股票9.7％，17日公布總計斥資18億元，買入東元59,355張股票，新增持股1.07％，持有東元股票攀升至10.77％，僅次於寶佳集團，是東元第二大股東。