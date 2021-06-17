《男人與他的海》讓這片大海透過大銀幕感動數萬人。（牽猴子提供）

台灣最美麗的海洋電影《男人與他的海》今年4月上映開出全台票房500萬佳績，讓這片大海透過大銀幕感動數萬人。其中引起廣大迴響的「海洋之子」計畫，在富邦文教基金會、Cheers雜誌的協助下，共有一萬三千多名學子親臨戲院感受大海之美，一名孩子映後時生動分享：「自己就像被麻醉針射到般愛上了大海！」讓導演黃嘉俊自信地說：「海洋教育正在發生！」也有了繼續航行的使命。昨日（16日）晚間《男人與他的海》校園公播推廣計畫「海洋之子2.0」，正式於集資平台「挖貝」上線，希望將公播DVD送進全台國中小、影響百萬名學子。

《男人與他的海》創下當時台灣群眾募資記錄，成功募集近1200萬元，並啟動海洋之子計畫，共超過百所學校參與，走過全台17個縣市，導演黃嘉俊與兩位被攝者廖鴻基、金磊也現身戲院，參與近百場映後與學生面對面交流、聆聽他們的感想。有位同學被片中的海上相遇一幕而感動：「這樣的情感非常希望能傳達給母親。」也有同學驚訝地說：「大翅鯨躍出水面時，我嘴巴張大到說不出話來，因為那是我第一次看到這麼可愛的大翅鯨。」東華大學附小的許老師表示：「大銀幕前，那一望無際、深不可測的蔚藍海洋與三萬公斤的大翅鯨，撼動了他們。」

得到師生們熱情的回饋，導演黃嘉俊說：「謝謝這些認真的老師，給了這麼多純真的孩子一個更具想像和可能性的未來。」海洋文學作家廖鴻基表示：「這部電影確實是海洋教育中，一道感性又賞心悅目的橋樑。」水下鯨豚攝影師金磊也期待：「本片能夠對許多還在尋找方向，以及猶豫裹足不前的同學們，有著些微的影響。」昨日正式開跑的《男人與他的海》校園公播推廣計畫，將透過集資把公播DVD送進全台3622所國中小，同時曝光全新主視覺及集資品，除了針對本片精神設計的漁夫帽和毛巾外，更特別與新北市和平國小、台北市士林國中、高雄市中正高中合作，共收錄六名學生的繪畫作品製作成明信片，希望能把孩子們的感動及對大海的喜愛，傳遞給大家。此外，本次集資金額的2％也將捐至黑潮海洋文教基金會，投入更多的海洋教育與推廣。