台中市15日開放前6類人員施打AZ疫苗，台中市衛生局長曾梓展17日指出，有3人在接種疫苗後死亡，另60歲男子因腎臟癌及糖尿病病史，醫師判定死因為重症引發急性呼吸衰竭。晚間再新增2例猝死個案，其中1名大雅區72歲的阿嬤，在診所洗腎時突然猝死，截至目前共5例在接種疫苗後死亡個案。

台中市衛生局指出，大里區72歲阿公為居家腹膜透析洗腎的患者，並有3高及冠狀動脈心臟病等慢性病病史，16日上午接種AZ疫苗後返家，17日下午在家出現昏迷現象，約15時由119送急診搶救無效。

另1位大雅區72歲的阿嬤，長期在洗腎診所洗腎，於15日接種AZ疫苗，17日於洗腎時出現昏迷現象，洗腎診所人員立即施予急救，並由消防局119送急診搶救後仍無效 。

衛生局表示，這2名長者皆有進行快篩結果為陰性，為釐清死亡原因與疫苗相關性，將協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如經審議後確定因預防接種致死者，最高將給付600萬元救濟金。