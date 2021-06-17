2021蘋果春季發表會於4月20日舉行，發表了最新產品包括搭載M1處理器、多款顏色的24吋iMac、擁有超寬頻技術U1晶片追蹤器AirTag，以及處理器直升成M1的12.9吋iPad Pro，更採用業界傳聞多年的Mini LED。據日媒報導，台廠零組件的比重從原本的1.7%大幅升至18.5%。

據日經報導，獲得調查公司Fomalhaut Techno Solutions的協助下，蘋果5月開賣的12.9吋iPad Pro總成本為510美元，較原先的機種提升30%，台灣廠商供應零組件自舊機種的1.7%，大幅升至18.5%。報導指出，新款iPad搭載由台灣廠商富采提供Mini LED，美國調查公司DSCC亞洲代表田村喜男指出，這有望讓供應鏈聚集，並維持領先優勢一段時間。

南韓雖占新款iPad零組件比重38.6%，比較上一代機種萎縮，但仍居於首位，美國零組件雖達16.8%、較先前提高2個百分點，但由於將M1處理器算入美國，委由台積電5奈米製程代工，所以實際上台灣貢獻更高。

富采投控為去年由全球Mini LED龍頭晶電與友達集團LED廠隆達進行股份轉換及資源整合，於今年1月6日上市，友達原本就是隆達大股東，換股後也成為富采大股東，並在上市幾個月來不斷加碼富采，根據目前最新持股表現來看，友達持有超過8%的富采股權。

去年下半年以來隨著電視、筆電需求，台灣面板雙虎迎來爆發性成長，甚至連小尺寸面板供應的彩晶也成為關注焦點，但在4月下旬後原本飆漲的面板族群熄火，甚至從高點回檔超過雙位數幅度，近期外資法人又對大尺寸以及IT面板報價趨緩有疑慮，將友達、群創目標價雙雙調降至，不僅逆勢開高，友達、群創、彩晶尾盤都亮燈漲停，富采也大漲超過4%。

不過，根據摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，法人買賣超不一定代表看好或看衰，可能是部位調節，面板三虎都強勢漲停，下一個交易日要再走出這麼強的走勢可能有一點難度，若再往上一點就會有解套壓力。

此外，面板族群近期頗有隔日沖的味道，面板是否回神，恐無法依靠單日交投熱度來評斷。

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