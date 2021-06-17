38歲日本寫真女星熊田曜子擁有G級傲人上圍，被譽為「最強美乳人妻」，和圈外人結婚9年，育有3女的她，上月驚傳遭家暴報警，隨後宣布決定離婚，可男方反控她有小王，現又有熊田曜子的前男友爆料，稱她婚前就有出軌前科，讓熊田曜子形象岌岌可危。

熊田曜子發聲明稱多次遭到丈夫家暴，決定結束9年婚姻，男方則跳出來否認自己有家暴行為，並懷疑老婆和富士電視台《NONSTOP!》工作人員搞外遇。現又有日本雜誌報導，有位10年前和熊田曜子交往過的圈外人爆料，表示2人在一起的期間，曾發現女方手機裡有跟知名企業老闆以及電視台監製的親密對話，可當他想和熊田對質時，女方竟稱遭到自己跟蹤騷擾並報警，2人10個月的戀情也因此結束，後來女方就與現任丈夫閃婚了。

熊田曜子丈夫日前表示，今年4月在她的包包裡找出一個女性自慰玩具，便請在醫院工作的朋友幫忙驗DNA，同時附上自己的檢體，未料一驗，發現玩具上驗出的男性精液並不是自己的，對此，熊田曜子經紀人回應通通不是事實。

而熊田曜子之前就否認出軌，強調就算協商離婚也不會停止工作，她會盡最大的努力兼顧孩子和工作，如今不只遭老公控出軌，還有舊愛跳出爆料她偷吃前科，形象瞬間被外界懷疑。