議員童子瑋與自來水公司第一區處秘書林志雄，前往愛四路與仁四路口處視察自來水管線汰換工程。（基隆市議員童子瑋提供／陳彩玲基隆傳真）

為防範疫情擴散，基隆市廟口夜市歇業至6月29日，自來水公司藉由停業時段進行水管線汰換工程，預計月底前完工。

今天上午市議員童子瑋與自來水公司第一區處秘書林志雄，前往愛四路與仁四路口處視察管線汰換工程，童子瑋表示，這次汰換工程是2年前向自來水公司爭取經費、去年匡列預算，今年利用疫情期間進行汰換工程，感謝自來水公司與市政府的支持與配合。

童子瑋說，兩年前除夕夜當天，接獲仁四路許多居民反應，圍爐時家中沒有自來水可使用，經查才發現，該地區的自來水幹管多處漏水，加上用水量倍增，使得自來水加壓也無法將水送到地勢較高的住家，於是當時他向自來水公司爭取管線汰換工程，希望改善當地住戶的民生用水。

童子瑋指出，這次水管汰換，一律採用耐震能力較高的延性石墨鑄鐵管（DIP），耐用年限長達40年以上，用戶外線也採用不鏽鋼波狀管，除了降低漏水風險，更可穩定區域供水，另外，本案工程進場前，也取得市政府路權單位同意、夜市及市場相關單位認同。