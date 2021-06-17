魏蔓、劉冠廷在《第三佈局 塵沙惑》有不少對手戲。（CATCHPLAY提供）

李銘忠飾演反派角色胡大東。（CATCHPLAY提供）

由張榕容、莊凱勛、劉冠廷主演的最新原創犯罪懸疑劇集《第三佈局 塵沙惑》上周首播後，懸疑驚悚的劇情掀起熱論，劇中另三個要角李銘忠、魏蔓與黃薇渟17日接受視訊訪問，魏蔓與黃薇渟兩人在劇中同為特種行業女子，也雙雙貢獻從影以來最大的尺度突破，巧的是兩人之前剛好一起上了表演課而認識，黃薇渟說：「我們上課時就經常用眼神互相丟感覺，課程結束就幸運地都碰到了《塵沙惑》，而且剛好都是特種行業的角色，我們兩個都很開心。」

黃薇渟在第一集就與劉冠廷有激情床戲，還被分屍肢解，令人揪心的際遇成為揭開這場神秘佈局的起始點，黃薇渟坦言之前從沒演過床戲，所以有超多害羞的時刻，「演出妮可之後簡直打開我表演這塊領域的大門！第一次拍床戲，也做了很多事前準備，像是讓自己很香、也努力瘦身、每天塗乳液，好讓自己進入那場戲的狀況，事前也有與導演溝通尺度 ，只要不要曝光都很願意嘗試，最重要的是要揣摩妮可的潛台詞，透過表情及眼神，傳遞出她真的很喜歡家豪。」

在一、二集有吃重演出的黃薇渟，精湛的演技受到大票網友熱烈討論，黃薇渟形容：「妮可跟一般女生其實是一樣的，對於愛情或安穩的關係都很嚮往，難的在於她的工作，需要遊走不同男性之間，使她們遭遇很多不同的處境及心境，例如劇中妮可遇到內衣賊，令她已經見怪不怪了。 」

同樣飾演特種行業女子的魏蔓，雖然尚未登場卻已引發熱議，魏蔓說：「這次飾演的是酒店小姐倩倩，劇中跟冠廷有不少的對手戲。」她也分享在拍攝前克服心理障礙揣摩的過程，「剛開始接觸倩倩這個角色時，其實自己過不去特種行業的關卡，後來漸漸克服心理關卡突破內心障礙，也有透過電話訪問到一位在酒店工作的女生，並從中得知她們其實有很多身不由己從事這份行業的背景，印象最深刻的就是聽說竟然有人做這工作是為了養男朋友，令我感到非常震驚！」

魏曼表示，拍這部戲場場戲對她都是突破，但礙於不能爆雷很多細節不能透露，而突破的點之一，就是有一場戲超沒氣質、當街罵髒話，「很髒的那種！」她說自己每一場、每個細節、每一秒都在突破，所以也很期待播出。

為了飾演愛漂亮的特種行業女生，她透露那段期間從頭到腳保養都用最好規格，連頭皮去角質產品都拿出來，甚至加強「毛的清理」，因為衣服都很清涼貼身，所以腋毛、腿毛各種毛都除得乾乾淨淨，「因為不知道尺度怎麼拍，做了很多準備！認真減肥、瘋狂運動，深怕哪個角度會無法符合需求，就怕萬一擠出太多肥肉會讓觀眾不舒服。為了要吸引男生，隱形胸罩、封箱膠帶都用上了，就是要把乳溝擠上面一點，總不能八字奶服務客人吧！一定要集中托高！」

大馬影帝李銘忠飾演該劇貫穿全劇的反派胡大東，他去年七月就來台灣至今，因疫情爆發工作全暫停，他說去年三月馬來西亞就因疫情全面封城，最近已經第三封城，相較於在馬國封城時是直接下禁足令，連家門都出不去，已有3個多月被禁足經驗的他，覺得在台灣還能出門採買日用品「算小事」了，因為在馬來西亞一踏出家門就會被罰款。不過，他最近有在思考要先回馬來西亞一趟打完疫苗再來台灣。

李銘忠說：「觀眾在第三集就可以看到胡大東的加入演出，登場後隨著戲份越重我的內心越複雜，一方面身為李銘忠，我非常同情胡大東的遭遇，但在拍攝時必須收起對胡大東的同情，演出胡大東該有的樣子，導致在現場看到張榕容和莊凱勛都好生氣！」他也表示：「雖然是反派角色，但胡大東是一個史無前例的悲慘角色，為了更加凸顯這個角色和其他反派角色的與眾不同之處，透過開拍前深度觀察這個角色跟我以往飾演的反派劃清界線，觀眾並不會看到胡大東有其他反派角色的影子或是看到李銘忠，而是感受到非常鮮明的胡大東，他是一個非常深入人心的角色。」

在今日公布本周將登場的最新集數預告中，由張榕容飾演的徐梓薇與劉冠廷飾演的陳家豪，兩位警察揭開分屍命案的追查，徐梓薇透露：「三年前也發生過類似的案子，死者一樣是女生。」而第三分局局長追問徐梓薇為何非要介入命案不可，徐梓薇則表示：「兇手還活著，我眼睜睜看他從我面前跑掉，還開了我一槍」不禁令觀眾好奇究竟三年前的案子與現在的妮可之死，跟各角色之間又有什麼關聯？徐梓薇是否為揪出嫌疑犯的關鍵角色？預告最後由莊凱勛飾演的議員楊啟逍在議會附近遭槍擊，蒙面嫌疑犯一句：「我們又見面了」究竟又是埋下什麼伏筆呢？蒙面嫌疑犯又是誰？本周日晚上9點在CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道及HBO GO同步解惑。