今年未能在法國網球公開賽完成5連霸的西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal），今天給了球迷一個震撼彈，表示聽從自己身體，決定不參加6月28日開打的溫布頓，以及7月23日開幕的東京奧運。

生涯擁有20座四大滿貫賽單打冠軍的納達爾，昨天透過推特表示，為了延長自己的職業生涯，要繼續做讓自己快樂的事情，決定聽從自己的身體，因此忍痛不打溫布頓及奧運，這將是從2005年起納達爾第三次缺席歷史悠久的溫布頓草地網球大賽，2009年及2016年溫網他也兩度錯過。

35歲的納達爾解釋，因為從法網紅土賽事再轉換到溫布頓草地賽季的緩衝時間太短，是他決定退出溫網的原因之一，「事實上，法網和溫布頓之間只有短短兩周，經過嚴苛的紅土賽季，我的身體要在這兩周就調整過來不是很容易，我是為了中長遠目標才放棄溫網。」

納達爾生涯曾在2008年、2010年兩度拿下溫布頓冠軍，也是2008年北京奧運男單金牌、2016年里約奧運男雙金牌，不過他從2011年就沒有再打進過溫網決賽，近年最好成績是2018年、2019年晉級到最後4強。

納達爾補充：「我想跟全世界球迷，特別是英國、日本球迷說，奧運不只在我個人網球生涯，對所有體育人及粉絲也具有重大意義，所有運動員都期盼生涯至少參與一次奧運，我卻很幸運有三次機會代表西班牙爭取榮譽，很可惜今年東京奧運因為多種考量只能放棄。」