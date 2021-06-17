國內本土疫情延燒，民眾施打疫苗的意願大幅提高。永齡基金會預計捐贈500萬劑BNT疫苗，但一度被衛福部要求原廠授權書卡關；不過17日證實蔡政府以「全線綠燈」的方式為永齡開道，全力協助取得疫苗。資深媒體人黃暐瀚對此感慨表示，台灣窮得只剩政治嗎？假設出面買BNT的人換成是台積電創辦人張忠謀，狀況會變成什麼樣子呢？

黃暐瀚17日在臉書及《品觀點》直播節目中表示，如果BNT沒有被「上海復星」拿走代理權？政府會不會刻意繞開？台灣買BNT，會不會這麼難？如果今天是日本藥廠買走BNT的亞洲代理權？我們會不會跟代理藥廠買BNT？

黃暐瀚接著表示，如果出面買BNT的不是永齡基金會，而是辜寬敏？是張忠謀？狀況可能會變成什麼樣？另外，如果台北市長是陳其邁，新北市長叫鄭文燦？那時還會不會有人說：「全台在陪雙北坐牢」？還是會說：「同島一命、雙北加油、台灣加油」？

黃暐瀚認為，如果台灣不那麼政治，不那麼對立，很多問題，根本不是問題。扶植國產疫苗，就用心用錢用時間去培植，但不能揠苗助長，沒做三期，就要讓國人施打。這樣做，不但國人沒信心，國際也不認證，效果防護力仍未知，怎能成為台灣「抗疫」的武器。

黃暐瀚建議，現在台灣此刻要做的，是大量、多種類地採購國際優質疫苗，今天不做，明天就會後悔。除了政治，我們還有正常生活。少一點政治，或許一切都會更好。

網友紛紛表示，「台灣現在是藝人比官員會做事，官員比藝人會表演。」、「台灣最美的是人情，最醜陋的是政治。」、「很傷感...疫情持續，搞得快吃土了。」、「政客的心窮到心中只有錢。」、「最大的問題是，講出來的話都不用負責任，道個歉就沒事了。」、「說好的超前部署呢？已經有497人不幸死亡，還不夠嗎？真的是讓人懷念起在野的民進黨。」