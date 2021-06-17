鴻海集團創辦人郭台銘買BNT疫苗，衛福部長陳時中今表示，政府會「公私協力」，坦言還是很困難；民眾不禁想問，政府民間齊力，怎麼還是一波三折、困難重重呢？生技業者突破盲點，台灣買BNT疫苗，「卡在意識型態」，台灣本土疫情累計死亡人數已近500人，政府到現在還不懂「轉個彎」，當然國際疫苗遲遲不到貨。

生技公司高階主管分析，國際疫苗價格透明、公道，且已經量產好幾個月，主要疫苗廠有上億劑疫苗，在全球市場流通，對台灣來說，「錢不是問題、市場現貨也有」，高階主管表示，在生技業打滾20幾年，從來沒看過台灣買疫苗，會有這麼困難的時刻。

不少民眾不解，郭台銘買疫苗問題卡在哪？高階主管表示，原因只有一個就是「意識型態作祟」，若單純疫苗買賣的商業行為，變成了政治議題，這就沒辦法用錢來解決了。

BNT疫苗大陸上海復星醫藥取得大中華區的代理權；生技公司指出，如果這個代理權是由新加坡、日本等其他國家拿下，台灣早就買到上千劑疫苗了，哪裡需要由郭台銘出手。