環保署今天表示，已釋出約16公頃工業區土地，興設廢棄物處理設施；規範港區填海造陸優先使用再生粒料；明年起所有廢棄物清理機具全面裝設GPS，強化廢棄物流向管制。

環保署今天在行政院會報告「廢棄物管理精進策略」，從增加設施量能、健全去化管道、加強稽查管制三面向，精進廢棄物管理。

行政院長蘇貞昌表示，近日有不肖份子，趁政府忙於防疫，在東港溪旁的高灘地惡意丟棄廢棄物，幸好環保志工隊及時發現並通報，進而逮捕嫌犯移送偵辦。對於嚴重破壞環境者的不法行為，他請環保署、警政署、檢調等有關機關積極查處，從速、從重處罰。

台灣近年產業蓬勃發展，環保署說，事業廢棄物占所有廢棄物近七成，處理需求自然有所增加。但因民意高漲，想在各地新設事業廢棄物處理廠，幾乎不可能，政府將從三面向著手，精進廢棄物管理。

第一，是工業園區釋出土地，增加設施量能。政府已從既有工業區與科學園區盤點出64公頃土地，近四年也已釋出約16公頃，興設廢棄物處理設施，經濟部、科技部將持續加速土地釋出與招商作業，增加廢棄物處理設施的供給，讓園區內外的廢棄物可即時處理。新開發的園區也應劃定環保用地，以供設置廢棄物處理設施。

第二，是填海造陸，健全去化管道。工程會已制度化推動再生粒料運用在公共工程方面，地方政府也透過法令及獎勵，推動公共道路及管溝工程使用再生粒料。

11日行政院才剛核定「再生粒料應用於港區造地填築作業程序」，規範各港區的填海造陸應規劃優先使用再生粒料，對消除此類廢棄物，將有很大的助益。

第三，是科技執法，及時察覺不法。因政府管理人力有限，廢棄物稽查將透過空拍機、衛星影像、熱區監控及預警等，發揮防微杜漸之效，明年起所有廢棄物清理機具，要求全面裝設GPS，強化廢棄物流向管制。

此外，環保署指出，109年輔導新增設立十家處理機構，另外，籌設中八家處理機構，預計將在110年底後陸續營運，將有效舒緩可燃廢棄物處理壓力。