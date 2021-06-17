聯華實業（1229）17日公告子公司聯華製粉食品通過現金增資案，將發行2500萬股、發行總額達6.125億元，發行價格為24.5元。

聯華製粉食品受惠原物料上漲，反應5月營收2.88億元年增6.02％，累計前5月營收達15.08億元，仍較去年同期微幅衰退1.99％。

聯華109年度儘管全球疫情衝擊，但在工業氣體、石化產業、食品製造、租賃事業等多角化投資獲利仍維持正向成長，合併營收達95.4億元，較前一年增長12.7億元，其中麵食事業占比仍居首位達43.5％、系統整合服務占41.2％，投資事業8.1％、不動產租賃3.6％，零售及餐飲事業占3.6％，歸屬母公司業主淨利為31億元，較前一年度增長12％，EPS為2.43元。

聯華110年致股東報告書提到，隨著全球疫苗施打，經濟將溫和復甦，集團各事業營運將有再成長契機，包括麵食事業擴大產品多角化，並開發外銷市場，現金增資案就是為拓展外銷市場，並尋求與國內外產業合作，擴展市場。目前聯華製粉食品生產高筋麵粉、預拌粉等國內市占達24％，為國內烘焙業供應商之一，而二手加工的義大利麵也是國內唯一生產義大利麵廠商，由於國內麵粉廠仍高達17家，產能過剩，積極對海外拓展是啟動成長第二引擎唯一之路。