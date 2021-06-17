台灣新冠肺炎確診數趨緩，嫁進「斐儷珠寶」陳家15年的女星郁方，依舊堅守防疫準則不出門，在家看書寫字自得其樂，她今(17日)更在臉書曬出她的小楷字跡，讓網友大讚字寫得真好！

郁方今日在臉書分享她的防疫日常，透露好友何如芸傳簡訊問她在幹嘛？她笑回：「不要問！妳會怕…」原來郁方竟然在寫字看書，說完更曬出她以小楷毛筆字，寫有王維《田園樂七首·其五》的四句詩成果，端莊秀麗的字跡令網友驚艷不已，紛紛留言稱讚「人美心美字也美」、「可以圈好多紅圈」、「寫一手好字厲害」。

對於小楷字被網友盛讚，郁方謙虛回應：「有嗎？我覺得寫得不好還在努力中。」好友何如芸則是留言直呼慚愧，「我真的羞愧了……無知限制了我的想像……我在家一直看海，想像我在關島擺爛，一事無成。」

郁方吐真言。(取自郁方臉書)

不過就有網友從郁方揮毫內容中，「山下孤煙遠村，天邊獨樹高原。一瓢顏回陋巷，五柳先生對門。」聯想到賈永婕最近熱血為捐救命神器HFNC四處奔波，卻仍遭流言蜚語攻擊，導致挫敗心情，讓郁方也回應：「你說是不是？藝人在做官員的事，官員在做藝人的事⋯無言呢。」