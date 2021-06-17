跨島嶼「打帶跑」概念影片

《國防新聞》（Defense News）報導，美國陸軍16日公布一段概念影片，其中以C-130運輸機搭載「高機動砲兵火箭系統」（HIMARS）和自主式多領域發射器（AML），進行跨島嶼的「打帶跑」作戰，並稱該戰術已在亞利桑那州育馬測試場（Yuma Proving Ground）進行實際演練。

在概念影片中，確定敵方「反介入／區域拒止」（A2AD）兵力位置後，2架C-130降落在一座偏遠小島上，HIMARS和其帶領的AML無人載具迅速駛出部署，並在分別向敵方海面目標和陸基防空系統發射「精確打擊飛彈」（PrSM）後，立即返回發動機未熄火的C-130並起飛離開，以免遭敵方反擊；而在敵方目標遭到摧毀後，在附近空域待命的戰機立即自防線漏洞進入戰場，開始執行後續任務。

美國陸軍未來司令部（AFC）「長程精確火力跨領域團隊」（LRPF CFT）主管拉費蒂（John Rafferty）准將表示，實際演練由北卡羅萊納州布拉格堡（Fort Bragg）的第18野戰砲兵旅（18th Field Artillery Brigade）於育馬測試場進行，在1.25小時內模擬移動至3座不同的島嶼，並發射7枚火箭，模擬運用不同射程的武器。

拉費蒂表示，AML是以HIMARS改裝而來，以主從式自主技術（leader-follower autonomy）、航途基準點導航（autonomous waypoint navigation）、線控系統（Drive-by-Wire）等搭配將整合多種彈藥的多管火箭發射器，能提供官兵更高的持續戰鬥能力、生存能力和殺傷力。他表示，雖然AML仍在驗證中，未來還不一定會實際加入陸軍前線單位，但這次展示是一個「起點」，將繼續與印太區域的部隊合作，讓該技術更加完善。