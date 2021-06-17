韓國女子團體少女時代（Girls' Generation）成員太妍，因甜美的外型，受到許多粉絲朋友的喜愛，個人Instagram擁有1635萬粉絲追蹤。太妍日前在個人社群分享日常生活，換了新髮型告別黑髮，引起許多粉絲的回應，直呼：「太妍是要回歸樂壇嗎？」

太妍日前在個人社群上分享一張自拍照，照片中可以看到她頭髮染著橘色的髮色，並在車內與愛犬一起同框拍照。太妍將口罩拉下後，並對著鏡頭微笑，模樣相當可愛動人，相信已經融化許多喜愛她的粉絲朋友們，更是期待見到新專輯的造型。

SM娛樂（SM Entertainment）本月16號已證實旗下女子團體少女時代成員太妍，將於今年暑假 7月份發行新歌，距離她上一次發行第四張迷你專輯《What Do I Call You》已睽違半年，因此她即將發行的新專輯，也令許多粉絲充滿期待！

太妍所演唱單曲《I》MV在youtube擁有高點閱率。（圖/youtube SMTOWN)

太妍2015年發行首張SOLO專輯《I》，她將自己最真實的情緒、對未來的期許，都放進這張迷你專輯，這首主打歌《I》單曲在Youtube吸引超過224萬點閱觀看次數，太妍在歌中唱出追尋自己夢想的決心，希望可以鼓勵到正在為夢想打拚的人們，繼續堅持自己的夢想。