天氣晴朗無雲，全台出現35度的高溫，甚至花蓮高溫38度，讓民眾開冷氣降溫。台電表示，17日用電量再創記錄，寫下歷年用電第四高。

台電表示，17日最高用電量於下午2時48分達3790萬瓩，較16日用電大增逾110萬瓩，這相當於中火2部機組，這也是繼15日用電量3721.7萬瓩之後，再創歷年6月用電新高，更寫下歷史用電第4高紀錄。

面對用電量持續增加，外界擔憂又有停電風險。台電指出，17日備轉容量383.3萬瓩，備轉率10.11％，為供電充裕的綠燈。

台電指出，極端高溫氣候持續，歷年用電排名前10已有6名是今年5、6月刷新紀錄，台電提供「居家抗夏」用電小撇步，建議民眾選用變頻空調，將空調溫度設於26-28度並搭配風扇，可加快室內降溫、同時減少耗能，而窗戶裝設百葉窗簾等遮陽設備也可減少空調10-15％耗能及近20％熱輻射，讓民眾防疫宅在家也可兼顧舒適與合理用電。