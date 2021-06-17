機組員檢疫放寬為「3＋11」被視為防疫破口，由於沒有會議紀錄，引起在野黨輪番質疑。國民黨立委曾銘宗因此提案政府購買疫苗過程需錄音，並需公布會議詳細紀錄，衛福部長陳時中也允諾會交完整報告。

針對「3＋11」會議沒有紀錄，陳時中之前解釋每天會議這麼多，沒有辦法每一樣做，而且有時是跟著會議紀錄來走公文，那既然會議開完，馬上就要批公文，也就沒有要求每場都必須要有會議記錄。

立法院今朝野協商「紓困4.0預算案」，曾銘宗提案指出，按「傳染病防治法」第27條規定，政府購買疫苗會議過程需錄音，並需公布會議詳細紀錄，於該類疫苗交貨完成後，二個月內公布相關會議紀錄，並將相關會議資料送立法院財政委員會及衛環委員會備查。

國民黨立委費鴻泰表示，會議紀錄是法律規定必須得交，他也不相信部長會當一輩子，你現在不交出來，下一任部長我們也會要求，所有會議紀錄都要通通保留，不可以再告訴我會議紀錄不見了。陳時中也允諾，會議紀錄不知道委員要求到多細，但是基本上會交完整報告。