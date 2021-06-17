德國西部埃斯佩爾坎普鎮（Espelkamp）今天發生槍擊，造成2人喪生，警方表示，事發當時情況現仍不得而知。

凶案地點埃斯佩爾坎普已出動大批警力，埃鎮人口約2萬名，位於德國人口最多的北萊因－西發利亞邦（North Rhine－Westphalia）。

警方發言人告訴記者，死者是一男一女。當地媒體報導，凶嫌仍在逃；但警方發言人表示，無法證實這點。