德國槍擊2人喪生 事發情況不明 21:382021/06/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國西部埃斯佩爾坎普鎮（Espelkamp）今天發生槍擊，造成2人喪生，警方表示，事發當時情況現仍不得而知。 凶案地點埃斯佩爾坎普已出動大批警力，埃鎮人口約2萬名，位於德國人口最多的北萊因－西發利亞邦（North Rhine－Westphalia）。 警方發言人告訴記者，死者是一男一女。當地媒體報導，凶嫌仍在逃；但警方發言人表示，無法證實這點。 林口通訊行遭4煞丟擲信號彈 警4小時內緝捕到案 藍營提案每人普發1萬現金 立院今通過「政院帶回研議」 #警方 #德國 #坎普 #發言人 #人口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朝野立委主張普發現金紓困 行政院：現階段沒有這樣的規畫 12:362021/06/17 政治 全台13名長者猝逝 北市疫苗預約人次未減 半天就有2萬多人報名 13:562021/06/17 生活 國民黨提無差別普發1萬 網友支持喊：政府快給我錢 10:002021/06/17 政治 台灣想要德國疫苗 紐時：北京恐從中作梗 16:132021/06/17 國際 郭董買BNT有望 阿中：有原廠證明就行 04:102021/06/17 焦點要聞 《國際金融》美聯準會轉鷹 歐股摔落歷史高點 16:152021/06/17 財經 內容傳遞網路系統出包 全球航空公司和銀行大斷網 19:182021/06/17 國際 美國巴爾的摩爆槍擊案 警方：1死5傷槍手逃逸 10:242021/06/17 國際 緬甸部隊竟放火燒反對者村子 至少2人死亡 17:362021/06/17 國際 《國際金融》歐股連9漲 再創歷史高點 10:012021/06/17 財經 德國交通部長要求特斯拉開放超充：不限廠牌，讓所有電動車都能去充電 10:072021/06/17 汽車情報-汽車新聞 國際熱門新聞 要娶真子公主 傳小室圭連聘禮錢都想省 - 名流 台灣想要德國疫苗 紐時：北京恐從中作梗 - 國際 壞消息！ 1劑AZ疫苗無法對抗印度變種病毒 - 國際 韓國261人接種疫苗後死亡 施打輝瑞占最多 - 國際 - 中央社 大陸電池巨頭寧德時代 將量產鈉離子電池 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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