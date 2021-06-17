美媒《彭博》引述北京消息人士報導說，中國大陸經濟政策的主要決策者、副總理劉鶴將主持第3代半導體發展的推進工作，並負責制定相關的政策支持。

《路透》報導說，《彭博》引用匿名消息人士的話指出，劉鶴還將監督那些可能給傳統半導體產業帶來潛在顛覆性技術的項目。

《彭博》表示，根據這項技術提案，政府已經提列了約1兆美元資金，其中部分資金將用於中央和地方政府共同投資的一系列第3代晶片專案。

研究公司ICwise首席分析師顧文軍稱，中國現在是全球最大晶片消費國，所以供應鏈安全是重中之重，任何一個國家都不可能控制整條供應鏈，但是舉國之力絕對比單家公司要強。中國國新辦、工信部未回覆彭博社尋求置評的傳真

根據中國大陸官方一份聲明，劉鶴在今年5月已召開科技任務工作小組會議，討論發展下一代半導體技術的方法。此一聲明讓外界猜測，劉鶴將領軍中國大陸的新一代半導體產業發展，以解決在高端晶片產品與技術上被美國「卡脖子」的問題。

今年69歲的劉鶴從2018年來即領導中國大陸的科技改革任務小組，消息人士透露，劉鶴目前正監督一系列計畫，可能讓傳統的半導體製造出現突破，包括發展中國大陸自家的晶片設計軟體和極紫外光（EUV）光刻機設備。