桃園市議員黃家齊與虎頭山國際青年商會17日一同前往桃園市政府消防局、桃園市政府經濟發展局捐贈防護衣，以促使公務同仁在執行第一線消防及市場稽查勤務時，減少暴露風險，獲得更為完善的防護。

而考量基層郵務員與桃園區弱勢家庭、社福機構對於防疫物資的迫切需求，黃家齊也親自帶著各項物資至桃園區公所（委託捐贈弱勢家庭）、桃園郵局、華山基金會桃園市桃園1愛心天使站等單位進行捐贈。

黃家齊表示，疫情持續至今，對民眾精神及整體經濟生活衝擊極大，身為政治人物有著不可迴避的責任必須承擔。所以這段期間他與服務團隊除了積極投入協助民眾辦理各項紓困補助申請，也藉由募集籌措各項物資，盼能為提高社會各角落的防疫強度貢獻心力。

此次黃家齊議員對各機關團體合計捐贈醫療口罩7000個、防護衣470件、美琪乾洗手176瓶、防護面罩100個、消毒用酒精5桶。

黃家齊也介接桃園大同扶輪社，共同贊助兩週的百人份餐食，希望能用可口的餐點，為部立桃園醫院的前線醫護人員聲援打氣，表達對他們的敬意。

為防堵COVID-19疫情，全國升高至三級警戒即將滿一個月，除了何時能解封成為近期熱議話題，而各界投入物資捐贈的熱度也持續攀升，在令人低迷的疫情期間，不輒是項強心劑。

「齊心抗疫，打贏病毒！」黃家齊強調，共同防疫是當前台灣社會的共識，在這項目標下，唯有打破藩籬、捐棄成見才能凝聚極大化的力量來對抗病毒，為此他會持續這項捐助物資的行動，與社會大眾一起攜手挺過疫情。