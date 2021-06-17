電動車大廠特斯拉近期股價持續疲軟，600美元關卡難以站穩，年初的漲勢不復返，但專家認為現在反而是可以進場的時機，「只要一有機會，就可以買進特斯拉」，理由是特斯拉銷售和獲利都一直在迅速成長，將會在電動車領域保持長期領先地位。

大陸乘用車聯合會上周報告顯示，該公司5月大陸電動車銷量為33463輛，高於4月的25845輛，較前月激增29%；瑞穗分析師給予特斯拉「買進」的評等，表示其在全球電動車市場仍占領先地位，而拜登的基建計畫也對特斯拉有著顯著的提升。

特斯拉今年迄今已跌逾15%，相較去年暴漲的表現差強人意，《商業內幕》報導，資產管理公司Rockefeller Capital總經理Michael Bapis表示，去年主要是因為新冠疫情爆發，導致市場急劇波動，股價上漲的速度過快。

Michael Bapis指出，「如果你看有機構投資組合中沒有特斯拉持股，那麼一定會有人質疑為什麼不買他？」，他解釋，由於進入電動車市場的門檻非常高，擁有電動車市場高市佔的特斯拉將保持市場領先地位。

Michael Bapis直言，除非有人能夠超越特斯拉的技術壁壘，否則你只會繼續看到特斯拉股價持續攀升，「只要一有機會，就應該買進它」。