王傳一、賴雅妍劇中逐漸互相吸引。（三立提供）

陳奕加上該劇愛情戰局。（三立提供）

賴雅妍在三立、華視八點華劇《三隻小豬的逆襲》飾演事業心極強的女強人朱曉彤，最新劇情即將出現大轉折，曾在第一集現身的陳奕，不僅成為賴雅妍的事業新夥伴，同時也是強大的追求者，王傳一和謝佳見兩個男人的戰爭還沒結束，又加入了一位勁敵，而賴雅妍從原來的愛情絕緣體，頓時間擁有三位追求者，桃花大開。

陳奕劇中飾演優秀外科醫生，也是家族企業的第三代，第一集時曾主動向賴雅妍求婚，當時賴雅妍提出兩大家族集團的聯姻政策，只要他繼承家中百貨公司就答應和他結婚，沒想到陳奕一直放在心上並履行諾言，現在要回來追求賴雅妍，於是正式加入了和王傳一、謝佳見競爭的四角戀戰局。

最近網路出現新名詞「三零女」，意味著現代許多人面臨工作「零」成就感、「零」愛情、沒自信把自己打「零」分的三零現象，網友認為賴雅妍的角色很寫實，與「三零女」的定義頗為相似，還有入戲的網友跑去賴雅妍粉絲團留言要她加油，勸告她「女生不要把工作擺第一」，令她哭笑不得，她表示，雖然自己已年過「三零」，但還是很有既視感，以前的她把工作看得很重，生活的重心只有拍戲，現在她會在工作與生活之間取得平衡，特別在疫情期間，宅在家時就自己煮咖啡、寫歌、陽台種菜、把自己種的菜變成一道料理等，她笑說很喜歡現在的自己，也很滿意現在的生活，因此只會讓「三零女」活在角色中，要粉絲不用擔心。