AZ疫苗15日正式開打，但連日來頻傳長輩施打疫苗後猝死的案件，至今已累積26死，今天(17日)就新增14名死者，大多都具有慢性疾病，其中目前以新北、台中5死最多，但正式死因還有待衛福部釐清。

北市一名72歲婦人，昨(16日)打完疫苗，今天中午在家用餐時突然喘不過氣，送醫不治。屏東一名安養院8旬婦人，也是昨天注射疫苗，今天下午被發現時已經口吐白沫，急救無效過世。

台中市衛生局長曾梓展今天也指出，除了原先3人施打疫苗後死亡外，晚間新增2例猝死個案，其中一名為大雅區72歲婦人，打完疫苗後在診所洗腎時猝死，另一名則為72歲老翁，昨日施打疫苗後，今天下午在家昏迷，送醫不治。

截至17日晚間10點30分，施打AZ疫苗後猝死的案例已來到26人，以新北、台中5人最多；桃園3人；北市、竹市、雲林、屏東2人；竹縣、彰化、嘉市、台南與高雄各1人，據了解，目前死亡案例，皆有各類慢性疾病。

2天傳出26死，也讓不少長輩與其家屬驚嚇，施打疫苗意願大幅降低，對此指揮中心與台北市長柯文哲也呼籲，施打疫苗利大於弊，能打還是要打。