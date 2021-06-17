氣象局提醒，西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，明（18）日中午前後花蓮縣縱谷有連續出現38度極端高溫的機率。（氣象局提供）

今天（17日）受西南風影響，清晨至上午，南部地區就有明顯的短暫陣雨或雷雨，中部地區也有出現局部的短暫陣雨，午後中南部山區及近山區也出現明顯降雨，其他各地晴到多雲。中央氣象局表示，至周六（19日）前台灣仍受西南風影響，中南部降清晨至上午需留意短時強降雨，周日（20日）起受到鋒面接近影響，全台天氣轉趨不穩定，需留意有致災性降雨發生。

氣象局指出，明天（18日）受西南風持續影響，苗栗以南天氣較為不穩定，不定時會出現短暫陣雨或雷雨，南部地區降雨範圍廣，中部及苗栗地區也有局部降雨。降雨範圍部分，清晨至上午雨區主要在中南部沿海及平原，中午之後轉為以內陸及山區為主，其中以清晨至上午雨勢會較大，需留意短延時強降雨出現；北部及東半部天氣為多雲到晴，午後東北部、東部地區及北部山區有零星短暫雷陣雨。

溫度方面，中南部高溫在32-34度，北部、東半部十分炎熱，高溫普遍在34度以上，局部地區會出現36度以上高溫，其中大台北及花東更要留意有38度以上極端高溫的機率；台東地區慎防焚風發生，戶外工作及活動請注意防曬並多補充水分。

氣象局指出，18日到20日台灣天氣主要受西南風影響，20日起苗栗以南地區易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，北部地區也會出現局部陣雨或雷雨，午後雷陣雨需留意有局部較大雨勢發生。

「天氣風險」主播賴忠瑋表示，周日起隨著北方鋒面雲系南下，全台天氣將轉趨不穩定，且下雨的量也會增加。到了下周二（22日），隨著鋒面滯留在巴士海峽附近，台灣整體天氣將更加不穩定，降雨機率提高，局部地區需嚴防大雨發生。