東京奧運開幕倒數36天，關於是否開放觀眾進場，日媒指出政府準備近日解除新冠肺炎緊急事態，可能會朝開放觀眾進場執行，對於這點，體育署在中華隊出發前，也會提醒所有隊職員嚴格遵守防疫規定，團隊也會備好防疫備品。

本屆奧運主辦城市東京，從今年4月25日東京都就一直是緊急事態的緊張狀況，也因為國內確診人數居高不下，兩度延長緊急事態解封日期，昨天日本共同社指出，日本政府預計近日解除東京、北海道、大阪等其他六縣市新冠肺炎緊急事態，可能是要為奧運準備。

國際奧委會奧運會部執行長杜比曾表示，關於奧運進場人數限制，會等6月下旬做出最終決議，因為奧運主辦方預計要等到6月20日國內「緊急事態宣言」正式解除後，再與東奧籌委會討論是否開放觀眾入場。

對於奧運競賽開放觀眾，中華代表團是否加強防疫，體育署競技組組長藍坤田回應，會規劃防疫醫師隨隊監控防疫、健康事宜，準備充分防疫物資如口罩、手套、香皂等，並督導代表隊職員遵守防疫規範，減少將接觸降到最低，而本屆奧運官方也規定都要下載相關手機應用程式掌握行蹤，外籍人士活動地點只限賽會場館、選手村及事先申請的地點，藍坤田補充：「請代表團所有人務必遵守2公尺以上社交距離，除了訓練、比賽、用餐、沐浴、睡眠等，全程一律配戴口罩，避免如握手、擁抱等身體接觸，避免搭乘大眾運輸或共食，更要勤洗手維持清潔。」

體育署副署長洪志昌表示，這次奧運為了安全，整個代表團以包機方式出國，主要是確保代表團不和其他外國旅客接觸，體育署會協助做好防疫措施，幫助大家健康完成這次任務。

中華隊目前有14運動種類、44人次取得東京奧運參賽資格，接下來包括羽球、柔道、網球、高爾夫可望還會有更多優秀選手加入代表隊，體育數也呼籲國人關注、為選手加油。