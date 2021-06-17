疫情三級警戒，除金管會主管的上市櫃公司股東會可延期到8月底外，其他還有17萬家須召開股東會的非公開發行公司，如何辦理？經濟部今天表示，延遲召開股東會的非公發公司，原本依規定延期需個案報准，現比照於8月31日前舉行者，不需另外呈報。同時已經進行股東會前置作業者，只要程序合於規定，也不需重做。

經濟部商業司副司長劉雅娟說，非公開發行公司大小不一，少的只有2到3人，大的可能好幾百人。人數少的，只要不違反疫情指揮中心室內不超過5人群聚規定，可以照常召開股東會。

至於其他觸發防疫規定而無法召開者，原本應該個案報准延期，現則統一比照公開發行公司，可延期至8月31日以前舉行。

另外，有的非公開發行公司已經進行開會通知、閉鎖期等股東會前置作業，劉雅娟強調，討論後也決定，延期的股東會可以原定股東會日期為基準，只要程序合於規定，無須重新作業。

非公開發行多為中小型企業，約有60萬到70萬家，但登記「股份公司」需開股東會者，僅有17萬家。