國發會17日晚間指出，由於台灣去年經濟成長表現佳，IMD競爭力排名進步至第8名，「IMD競爭力評比線上論壇」17日特別邀國發會主委龔明鑫分享台灣經驗，本次為台灣首次受邀出席IMD活動。

龔明鑫於線上論壇表示，台灣疫情控制之所以成效不錯，主要是從2002年SARS汲取經驗，而去年經濟能維持3.12%的正成長，係因疫情改變人類生活型態，帶動台灣IT產業發展，加上台商返台擴充產能，以及紓困補貼及時到位所致。

針對IMD世界競爭力中心主任Arturo Bris提問，如果各國持續封城措施，是否會影響經濟活動？龔明鑫表示，台灣經濟體質良好且財政健全，加以IT產業景氣熱度不減，估計今年經濟成長可逾5％。

龔明鑫進一步表示，台灣並沒有禁止人民外出的「封城模式」。前述措施雖然有效，惟長久而言，逐步增加疫苗覆蓋率也非常重要。他強調，台灣民眾對疫苗的接受度高，當前接種率低的原因在於疫苗取得不易，所幸近期日、美施以援手，得以一解燃眉之急，後續疫苗應可於7、8月陸續交貨，若加上國產疫苗能順利投產，以台灣的高效率，應可以迅速完成疫苗施打，經濟活動可更容易回歸正常。