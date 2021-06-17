疫苗接種緩慢 非洲疫情嚴峻 22:222021/06/17 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）官員16日表示，全球各地新冠疫情新增感染病例皆減少，唯一例外是非洲。非洲過去一周新增病例暴增44％至9.5萬人、死亡人數攀升20％至1,400人，且實際數目可能遠高於此，主因在於非洲國家分得的疫苗數量在全球排名倒數、篩檢量能不足所致。 南投長輩踴躍打疫苗 接種率7成 新竹市第2例 83歲阿公14日接種疫苗隔日死亡 #非洲 #新增 #疫苗接種 #緩慢 #疫情嚴峻 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 最美背影 公主抱爺下山打疫苗 04:102021/06/17 焦點要聞 高雄首死！90多歲翁接種AZ疫苗2天 今晨送醫不治 09:082021/06/17 生活 接種疫苗死亡案例頻傳 蘇益仁：陳時中只有一招才能止血 18:262021/06/17 生活 南投第2波疫苗19日開打 86歲以上長者優先 16:542021/06/17 生活 澎湖再增3000劑疫苗 第七類可接種 04:102021/06/17 地方新聞 《國際社會》不夠有效 哥斯大黎加：暫不提供科興疫苗 13:082021/06/17 財經 國台辦：台胞可搭機赴陸打新冠疫苗 04:102021/06/17 全球財經 重症風險大多了 前台大醫曝「給長輩的AZ疫苗懶人包」 00:382021/06/17 生活 海納百川》疫苗接種，兩岸兩重天（胡勇） 17:502021/06/17 海納百川 桃園愛心小黃出任務 接送長輩打疫苗 04:102021/06/17 地方新聞 韓國261人接種疫苗後死亡 施打輝瑞占最多 21:252021/06/17 國際 財經熱門新聞 友達、群創、彩晶亮燈漲停 面板大復活？專家說看這指標 - 財經 長榮爆百萬天量大逃殺 內行驚揭2大陰謀 - 財經 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 外資大買群創大賣友達 面板僅一日行情？ - 財經 郭台銘買疫苗卡在哪？ 生技業：卡在意識型態 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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