世界衛生組織（WHO）官員16日表示，全球各地新冠疫情新增感染病例皆減少，唯一例外是非洲。非洲過去一周新增病例暴增44％至9.5萬人、死亡人數攀升20％至1,400人，且實際數目可能遠高於此，主因在於非洲國家分得的疫苗數量在全球排名倒數、篩檢量能不足所致。