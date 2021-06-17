歷經為期近二周的高度警戒期，網通大廠智邦（2345）終於在17日宣布竹南廠已完成全員PCR檢測，且報告均為陰性，這次負責智邦第一線抗疫指揮工作的產品銷售與生產製造資深副總李訓德也將這段時間的經歷，寫成了「我在智邦竹南廠抗疫的日子」抗疫日記，用以標幟著過去二周與病毒長相左右的生活日常。

走過近二周的抗疫歷程，李訓德在抗疫日記中，明白揭露自己從「很怕到沒那麼可怕」的心理變化，他說，「在過程中，隨著每天更了解一點狀況，我慢慢的感覺到自己不再那麼恐懼不安，我開始真正體會到所謂「與病毒相處」是什麼樣的日常。把口罩戴好、常洗手、常用酒精消毒等等，都是我們已經知道1年多的事，只要做好這些最基本的，其實真的沒有像我們想像中的那麼可怕，把自己保護好了，就可以讓病毒沒有機會侵擾我們的生活。但不怕一萬，只怕萬一，如果不幸被感染了，其實也不用太過驚慌，好好養病，其實有90％的人都可以順利復原，也不會有什麼後遺症。

值此非常時期，李訓德也語重心長的建議大家「把每個人當確診者、把每個碰觸到的物品都當成是確診者碰過」，用這樣的原則去做自我防護。

李訓德也不諱言這麼說，可能大家可能會提問，「那這樣就不會得了嗎？」李訓德也很坦白的表示「當然不是」，因為被感染的機率永遠都存在。但真的確診，應該要能夠先有心理準備怎麼去面對，另外一個一定要做的事就是疫苗一定要打，李訓德強烈建議，之後如果有疫苗可以打，大家就要去打，因為「疫苗不一定會讓你免疫，但可以讓你避免重症的風險，像流感一樣。」

最終李訓德也由衷的感謝來自各界的幫忙，他強調，「在這過去十多天的日子裡，要感謝的人實在太多了，許多人知道我們有了狀況，都透過各種不同的管道來幫忙。對我而言，每一份幫助，我們感受到的，都是台灣這塊土地上的溫暖與善良，真心感謝所有支持我們、幫助我們的人。沒有他們，智邦這波疫情不會這麼快就獲得控制，至少目前我們是在一個可控的狀況。因為有他們的經驗分享與建議，再加上智邦所有員工的防疫意識更加嚴謹，我們一定可以打贏這場抗疫戰爭。經過了這一次對抗疫情的經歷，我們的團隊合作更加的緊密，團隊的向心力與凝聚力也更強了，讓我們更有信心面對未來的考驗。我們感謝上天諸神，感謝老闆們，感謝所有主管們，更要感謝智邦全體優秀的員工，從開始到現在，有許多同事還是每天到公司跟我們一起奮戰，他們都承受了很大的壓力和擔心，但他們還是來了，跟大家一起努力。我們也要感恩智邦這個大家庭，智邦是一個很特別的公司，在平常時候，我們身處其中的人可能沒有太多感覺，但在最困難的時候，智邦的人文關懷文化，發揮了很大的關鍵作用，我們都在智邦這個大家庭裡面，我們就是一家人，遇到了困難，就會一起面對、一起渡過。」