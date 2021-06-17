立法院今日晚間針對紓困4.0預算案繼續朝野協商，朝野政黨都提案要求經濟部研議取消夏季電價，或是5到7月電費減免，相關提案予以通過。

經濟部次長陳正祺回應表示，請給經濟部一個月的時間研議，因為這次紓困特別預算沒有編電費的經費，這都要台電吸收，因此必須花時間計算，如果可行會回溯到6月開始。

就經濟部相關紓困經費，朝野政黨提出要求水電減免或延期的紓困方案，例如停止夏季電費計價方式、6到8月民生住宅水電費減免等等。相關提案以加入研議等要求後通過。