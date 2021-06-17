美國勞動部統計局周四(17日)公布上周初領失業金人數達41.2萬人，不僅高於市場預期，更創4月底以來首度增加，顯示雖然美國經濟復甦強勁，但是就業市場表現仍非常疲軟，美國聯準會也在周三報告揭露，將在2023年升息兩碼、今年通膨率上修至3.4%，讓美股3大期指盤前走跌。道瓊指數周四早盤走跌超過百點，科技股、半導體股領漲。

截至台灣時間17日晚間9點55分，道瓊指數下跌112.15點或0.33%、暫報33,921.52點；標普500指數下跌1.72點或0.04%、暫報4,221.9點；那斯達克指數上漲35.19點或0.25%、暫報14,074.87點；費城半導體指數上漲18.94點或0.59%、暫報3,219.94點。

5大科技巨頭股價皆上揚，電動車大廠特斯拉股價上漲近1%、暫報610.55美元；台積電ADR股價上揚1.65美元或1.40%、暫報119.22美元；聯電ADR股價上漲0.28美元或2.98%、暫報9.68美元。

Fed放出鷹派消息，雖強調高通膨只是短暫現象，今年也會維持零利率、每月1200億美元購債計畫，但已經有多達7名票委認為2022年就會開始縮減寬鬆政策，以及FOMC會議暗示，2023年可能升息2碼，短期對於科技股衝擊消退，美元指數衝上6周高點，金價跌破1800美元關卡。