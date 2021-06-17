美國聯準會（Fed）最新政策聲明暗示會提前升息，還討論起縮減QE（量化寬鬆），但Fed政策立場出現轉鷹跡象，與其說是擔憂通膨升溫，倒不如說是疫苗大舉接種緩解疫情，Fed樂觀看好經濟前景。

Fed周三會後聲明相較前次例會最大的改變，是承認疫苗接種減緩新冠疫情擴散，疫情對經濟的衝擊可望持續趨緩。

而本次聲明觸及通膨問題時，措辭並無明顯變化。前次聲明指出，「通膨率仍低於長期目標，委員會目標是通膨率溫和超過2％ 一段時間。」本次聲明只是點到為止，微微改成「通膨持續低於長期目標。」

考量到Fed偏好的通膨指標─個人消費支出（PCE）物價指數4月年升3.6％，5月料還會續升，Fed不得不做措辭上的調整。Fed仍舊強調通膨依然不及2％目標。

除此之外，Fed最新聲明再次提及，近來通膨走升主要出自「暫時性」因素，主席鮑爾在會後記者會上也重申這一點。

Fed利率點陣圖顯示，多數官員認為升息時間會從原本預期的2024年提前至2023年。但顯然通膨升溫不是促成Fed官員改變利率預測的最大關鍵，而是Fed欣見近幾個月美國防疫解封，看好經濟將因此迅速復甦。

資產管理公司Candriam固定收益部門全球主管佛瑞斯特（Nicolas Forest）表示，Fed不排除2023年前2度升息之下，主席鮑爾難以在周三會後記者會上釋放寬鬆訊息。

佛瑞斯特指出，儘管鮑爾再三強調目前通膨火熱只是暫時性，市場投資人還是不禁將焦點放在2023年前可能2度升息。他預測Fed資產收購計畫將在明年中止，「貨幣正常化正在成形。」

富達國際全球經濟學家史迪皮絲卡（Anna Stypnytska）卻認為，Fed聲明口吻雖出乎意料「偏鷹」，但對資產收購減碼隻字未提，意味寬鬆政策要即刻退場的門檻還是很高。