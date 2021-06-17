倫敦今天宣布，英國和美國已暫停在長達17年的空中巴士（Airbus）和波音公司（Boeing）補貼爭端期間，課徵的報復性關稅。

美國總統拜登與歐洲聯盟（EU）15日已經先同意就補貼爭執停火5年，英國和美國今天也達成一致性看法。

空巴和波音補貼爭端是世界貿易組織（WTO）史上持續時間最長的爭端，法國葡萄酒、蘇格蘭威士忌和美國小麥、菸草等產品都因此被課徵具有破壞力的報復性關稅。

英國政府在聲明中說，雙方現在終於同意「暫停報復性關稅5年」。

這項協議是在英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）會談後達成的。

戴琪說，這意味著英國現在可以專注於「提升和美國的貿易關係到下一個水準」，因為英國試圖在脫歐後與美國這個世界最大經濟體達成自由貿易協議。

特拉斯說，兩國還將「更密切地合作，挑戰中國等國家不公平做法，並利用自由貿易的力量，從疫情中好好重建。」。