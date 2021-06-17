賈永婕在端午節仍馬不停蹄把救命神器送往各大醫院。（摘自臉書）

藝人賈永婕募款購買342台HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）送到各大醫院救命，被外界封為「抗疫女神」，但卻遭到不明人士謾罵。總統蔡英文打電話給賈永婕表示，「妳的熱情我100%可以證明，妳是美少女這件事，我120%更可以證明」，同時也為賈永婕遭到抹黑抱屈。前民進黨立委郭正亮認為，蔡總統是看到自己民調不好，想跟民間合作防疫。

郭正亮表示，蔡英文為何會突然覺得對民間團隊、民間人士，應該要做讓步，大家來一起合作，當然是看到她自己民調不好嘛，這個很現實。TVBS民調顯示蔡英文跌破4成；美麗島電子報民調則顯示蔡英文跌破5成，這都是空前的，她自己當然很清楚。

郭正亮表示，總統講一句話說她要調整戰鬥隊形，現在我們逐漸了解她是什麼意思，也就是民進黨跟民間要和解了，大家一起來防疫。尤其是賈永婕，大家都一致說她好，蔡英文當然會感受得到，所以決定跟民間和解，大家共同來防疫。蔡英文應也發現政府有執行不力之處，希望民間合作。

郭正亮認為，中央跟地方政府交戰部分，則會延續到明年，是不會和解的，因為明年就要選舉了，台北市議員苗博雅就是要選舉，當然要戰台北市長柯文哲。類似中央跟地方的不一致，恐怕也不容易善了，還是會繼續像現在這個樣子，一定會有政治防疫的味道。