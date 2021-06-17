台灣各地工業區被要求向員工造冊打國產疫苗，藍營砲轟國產疫苗未通過緊急使用授權，經濟部超前授權，經濟部澄清絕不會要求打國產疫苗。但國民黨文傳會副主委鄭照新揭露內部文件打臉，質疑這是否證實疫苗審查程序非常可能未審先過，蔡英文總統是否出面說明。

鄭照新直言，經濟部所屬工業區造冊的目的，就是預設尚未通過授權的疫苗已經「超前授權」，他也在臉書揭露一份內部文件，這份文件作為會員的廠商是看不到的，只提供給全國各廠協會理事長以及會務幹部內部參考。

鄭照新表示，在該份文件第四項「施打時程及醫護人員安排」問及「何時開始施打疫苗」內文，明白指出該項調查是「依照國產疫苗可能施打時程先行造冊」，這與經濟部表面上所言「不會強迫施打國產疫苗」根本背道而馳。

鄭照新質疑，一個尚未通過審查的疫苗，除非得到消息將先射箭再畫靶的未審先過，否則這樣的調查意義何在？這是否等於證實疫苗審查程序，非常可能未審先過，並私下暗示甚至施壓民間配合辦理？

鄭照新表示，經濟部的解釋無法抹除民眾的懷疑，點名蔡英文總統，文件裡面明白提到你的態度，你是否應該出來詳細說明，有沒有在衛福部審查完畢前就凌駕專業暗示國產一定會過？全民在等您給一個交代。