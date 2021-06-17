台東縣政府文化處推出線上說書。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

全國三級警戒至28日，台東縣政府文化處製播推出「閱讀宅一起·一起宅宅看書」疫讀網說書時間，18日首播書單為嚴長壽新著作「我所嚮往的生活文明」，文化處表示，網說書在文化處FB線上播映。

文化處指出，首播分享嚴長壽撰寫的「我所嚮往的生活文明」，書中提到因這次疫情危機，帶來了交通、經濟、人際關係的停滯，他認為危機就是轉機，從絕望中看到希望，這是一次厚實自己實力的機會，所剩的優勢仍可建立起生活的文明。

文化處長鍾青柏說，說書人由台東文化青年觀察團副團長馨平擔任，藉由她對書本解讀和心得述說，讓大家跟著影片一起聽書閱讀，由18日起，每周五晚間9點，於文化處FB線上播映，邀請縣民宅在家裡聽書閱讀。

此外，除了每周五夜晚說書時間外，將持續於每週六上午10點在文化處臉書粉絲團線上直播「親子共度週六好時光-童言童語線上同在一起」活動及週日線上說唱英語教學，陪著家長與小朋友一起宅在家學習。